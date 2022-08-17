الامارات | سائق يتفادى مركبة فيدهس عابراً .. وآخر غلبه النعاس فتدهورت سيارته

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

سجلت شرطة دبي خلال العطلة الأسبوعية الماضية حوادث وقعت بسبب تصرفات غريبة وردود أفعال غير محسوبة من قبل سائقين، أحدها لسائق غلبه النعاس أثناء القيادة، وآخر حاول تفادي اصطدام بسيارة انحرف سائقها نحوه، فدهس عابراً على جانب الطريق وتسبب في إصابته بإصابات بليغة.

وقال مدير الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي بالإنابة العقيد جمعة بن سويدان " إن الحادث الأول وقع صباح يوم السبت الماضي على شارع الخيل في الاتجاه المؤدي إلى إمارة أبوظبي، بالقرب من مخرج الخليج التجاري، حين انحرفت مركبة بشكل مفاجئ عن مسارها ثم تدهورت، وتبين من خلال المعاينة الأولية أن السائق غلبه النعاس أثناء القيادة، وأصيب بإصابات تراوحت بين المتوسطة والبليغة.

وأضاف أن الحادث الثاني وقع على شارع القماشة بقرية جميرا، حين انحرفت مركبة خفيفة بشكل مفاجئ إلى جهة اليمين تجاه مركبة أخرى كانت في مسارها الصحيح، ولتفادي الاصطدام انحرفت المركبة الثانية واصطدمت بعمود الإنارة، ودهست شخصاً كان خارج الشارع، وأسفر الحادث عن إصابة المدهوس بإصابات بليغة.

يذكر أن شرطة دبي سجلت وفاة شخصين وإصابة 11 آخرين بإصابات متفاوتة في حوادث وقعت خلال عطلة نهاية الأسبوع.