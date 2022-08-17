الامارات | شرطة الشارقة: استمرار تلقي مشاركات جائزة الجاهزية للمستقبل حتى 31 ديسمبر المقبل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تواصل القيادة العامة لشرطة الشارقة‏ بالتعاون مع أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، تلقّي مشاركات مسابقة الجاهزية للمستقبل، التي انطلقت مطلع أغسطس الجاري، برعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، حيث يظل التسجيل مفتوحاً مع استلام الدراسات كاملة حتى تاريخ 31 ديسمبر من العام الجاري.‏

وتهدف جائزة «الجاهزية للمستقبل» إلى فتح الفرصة أمام الباحثين والوحدات البحثية ومراكز ومؤسسات استشراف المستقبل، للمشاركة عبر ‏تقديم تصور لمستقبل العمل الأمني بدولة الإمارات العربية المتحدة وفق معايير وآليات الاستشراف الحديثة، بما يضمن وضع سيناريوهات محتملة قابلة لتطبيق آليات مواجهة الجرائم والظواهر والتحديات المستقبلية الأمنية، مع ضرورة توافقها مع المعايير العالمية، وذلك تأكيداً على أهمية المساهمة المجتمعية ودورها الهام في تعزيز جودة الحياة لمجتمع دولة الإمارات.

وأكد الأمين العام لجائزة الجاهزية للمستقبل، المقدم الدكتور عبدالله محمد الحيايي، أن تنظيم مثل هذه المسابقات يساهم بشكل مباشر وفعّال في تبني الدراسات الاستشرافية في كافة المؤسسات الحكومية التعليمية، والمجتمع بفئاته المختلفة ودورها في تحسين جودة حياة المجتمع من أجل صناعة مستقبل أفضل، ودعم طموحات القيادة الأمنية والمجتمعية في تنفيذ توجهات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الرشيدة.

وأوضح أن الجائزة تضم فئتين رئيسيتين ‏متمثلة في فئة مؤسسات استشراف المستقبل والمراكز البحثية والجامعات داخل الدولة وخارجها، وفئة الباحثين والخبراء وطلبة المؤسسات التعليمية للمرحلة الجامعية والدراسات العليا، ومنتسبي قوة الشرطة والأمن، وتقدر الجوائز المالية للمراكز الأولى بقيمة 50000 ألف دولار أمريكي، بحيث تكون جوائز الفئة الأولى بقيمة 17000 دولار للمركز الأول، و10000 دولار للمركز الثاني ، و5000 دولار للمركز الثالث ، فيما تشمل جوائز الفئة الثانية 10000دولار للمركز الأول، و5000 دولار للمركز الثاني، و3000 دولار للمركز الثالث، كما سيمنح جميع المشاركين الذين اجتازوا مرحلة التقييم و الفرز الأولي مكافأة بقيمة 1500 دولار.