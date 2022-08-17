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الامارات | حاكم الشارقة يصدر قراراً إدارياً بشأن تعيين مدير للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

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الشارقة وام 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم الشارقة يصدر قراراً إدارياً بشأن تعيين مدير للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -  أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة قراراً إدارياً بشأن تعيين مدير للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في إمارة الشارقة.

ونص القرار على أن يعين الدكتور هاشم عبدالله بن سرحان الزعابي مديراً للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في إمارة الشارقة وذلك اعتباراً من تاريخه.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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