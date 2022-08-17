الامارات | حاكم الشارقة يصدر قراراً إدارياً بشأن تعيين مدير للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

ونص القرار على أن يعين الدكتور هاشم عبدالله بن سرحان الزعابي مديراً للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في إمارة الشارقة وذلك اعتباراً من تاريخه.

محمد يوسف

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