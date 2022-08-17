الامارات | «محمد بن راشد للابتكار الحكومي» يشارك في «أسبوع البرازيل 2022»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شارك مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، تجربة حكومة دولة الإمارات في نشر وتعميم ثقافة وممارسات الابتكار في مجالات العمل والحياة، وقصة نجاح شهر الإمارات للابتكار «الإمارات تبتكر»، ضمن فعاليات أسبوع البرازيل للابتكار 2022، الحدث الأكبر من نوعه على مستوى قارة أميركا اللاتينية الذي نظم خلال الفترة من 8 إلى 10 أغسطس الجاري.

شارك المركز في حلقة نقاشية بعنوان «الحكومة والمرونة: حالات تحويلية»، تحدثت فيها مريم المنصوري من مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، وأمين عام حكومة رومانيا ماريان نياكسو، ونائبة وزير الصناعة والمعلومات في وزارة التجارة والصناعة في سنغافورة آرون مانيام، ومديرة مركز أبحاث الزراعة المستدامة وعلم الأمراض في الكلية الدولية للأعمال في إندونيسيا سيدروتن نايم، والشريك المؤسس لمؤسسة «لاديما» في نيجيريا إيديما أوتوكون.

وعقد وفد مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي المشارك في فعاليات أسبوع البرازيل للابتكار، سلسلة اجتماعات ثنائية مع عدد من المسؤولين في مجال الابتكار الحكومي من مختلف حكومات العالم، وخبراء ومتخصصين ومبتكرين، بهدف مناقشة سبل التعاون المستقبلية مع الجهات والحكومات المشاركة في هذا الحدث، والمؤسسات الابتكارية المتميزة من مختلف أنحاء العالم، بما يضمن تعزيز مجالات الابتكار.

وقالت مديرة المركز عبير تهلك، إن مشاركة المركز في هذا الحدث الدولي المهم، جاءت في إطار الشراكة البناءة بين «الإمارات تبتكر» وأسبوع البرازيل للابتكار، الهادفة إلى تعزيز التعاون والتكامل بين الحكومات وبين القطاعين الحكومي والخاص والدول والمجتمعات، ودعم جهود التنمية وتشكيل فرص مستقبلية جديدة للمجتمعات حول العالم.

وأضافت تهلك أن تعزيز الشراكات الدولية لمركز محمد بن راشد للابتكار، يترجم توجهات الحكومة بدعم الجهود العالمية لتعزيز مرونة نماذج الابتكار الحكومي، والارتقاء بجاهزية الحكومات لمواجهة تحديات المستقبل ومتغيراته، من خلال الاطلاع على أفضل النماذج العالمية التي تم تطويرها، والتجارب الناجحة التي أسهمت في دعم الابتكار وبناء قدرات المبتكرين وتمكينهم من عرض أفكارهم الخلاقة، بما يضمن بناء وعي عالمي بأهمية الابتكار ودوره في تمكين المجتمعات من مستقبل أفضل.

وركزت الجلسة التي شارك فيها مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، على أهم الخطط المستقبلية في تنظيم مبادرات الابتكار في دولة الإمارات، وضرورة تعزيز التكامل والتعاون مع مختلف المؤسسات المتميزة سواء المحلية أو العالمية، بما يضمن إنجاح هذه الفعاليات التي تشرك المجتمعات في إبداع تجارب جديدة وابتكارات خلاقة تسهم في تعزيز مسيرة الحكومات نحو المستقبل.

ونظمت فعاليات أسبوع الابتكار في البرازيل تحت شعار «حان وقت الإنشاء»، بالشراكة بين المدرسة الوطنية للإدارة العامة والمحكمة الفيدرالية للحسابات وكلية أمريكا اللاتينية للعلوم الاجتماعية ووزارة الاقتصاد البرازيلية، بمشاركة من نخبة الخبراء وروّاد الابتكار، لتبادل الرؤى والخبرات وأفضل التجارب في مجالات تبني الابتكار والتكنولوجيا لتعزيز العمل الحكومي، وتشجيع الأفكار المبتكرة، والعقلية التغييرية في الإدارة الحكومية.