الامارات | 775 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» و656 حالة شفاء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ‌‎أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إجراء 197 ألفاً و168 فحصاً جديداً، خلال الساعات الماضية، على فئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، تماشياً مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر، وحصر الحالات المصابة بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19) والمخالطين لهم وعزلهم.

‎وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوص، على مستوى الدولة، في الكشف عن 775 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» من جنسيات مختلفة، جميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة مليوناً و6318 حالة.

‌‎كما أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عدم تسجيل أي حالة وفاة خلال الساعات الماضية، ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 2339 حالة.

فيما أعلنت الوزارة شفاء 656 حالة جديدة لمصابين بفيروس «كورونا» وتعافيها التام من أعراضه، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 984 ألفاً و798 حالة.