الامارات | إنجاز 67% من التطوير المحلي لشارع المنامة في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي إنجاز 67% من التطوير المرحلي لشارع المنامة، الذي يُعدّ جزءاً من نطاق عمل مشروع تطوير شارع دبي - العين، الذي تم افتتاحه أخيراً. ويتضمن هذا المشروع التطويري إنشاء محور مروري جديد يربط شارع الميدان مع شارع المنامة، ويعبر فوق شارع دبي - العين، من خلال جسر يتكوّن من أربعة مسارات مرورية في كل اتجاه، وبطاقة استيعابية تصل إلى 8000 مركبة في الساعة في كل اتجاه، كما تضمن المشروع تنفيذ منحدرات للربط مع شارع دبي - العين.

ويشمل المشروع كذلك تطوير ورفع كفاءة الشارع القائم، من خلال تحويل التقاطعات الثلاثة الأولى على شارع المنامة مع كل من شارع عدن وشارع صنعاء وشارع ند الحمر من دوارات إلى تقاطعات سطحية محكومة بإشارات ضوئية، وزيادة عدد المسارات المرورية إلى أربعة مسارات في كل اتجاه حتى تقاطع ند الحمر، مع تعديل بعض المسارات المرورية لشارع عدن.

ويسهم هذا التطوير في زيادة الطاقة الاستيعابية للطريق بنحو 2000 مركبة في الساعة في كل اتجاه.