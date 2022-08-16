الامارات | أخطاء وسلوكيات غير احترازية تعرّض المواطنين للسرقة أثناء السفر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، من خلال خدمتها «تواجدي»، المواطنين إلى اتباع مجموعة من إرشادات وتعليمات السلامة أثناء السفر، لضمان أمنهم وسلامتهم في جميع أنحاء العالم، ومن ذلك الحرص على استخدام بطاقات الائتمان البنكية وتجنب لبس المقتنيات الثمينة التي تلفت الانتباه في الأماكن العامة، وقد تعرّضهم للسرقة.

كما دعت ضمن إرشاداتها خلال السفر، إلى تجنب الخروج بشكل فردي في أوقات متأخرة من الليل، والحرص على اختيار أماكن آمنة للتجول، واستخدام طرق الدفع الذكية وتجنب الدفع النقدي قدر المستطاع.

ونصحت باختيار أماكن السكن والإقامة التي تتوافر فيها شروط الأمن والسلامة، وعند تأجير المركبات، والتأكد من قراءة العقد والتأمين بعناية فائقة والتحقق من السيارة بالتفصيل عند الاستلام، والحرص على الوصول إلى المطار قبل ثلاث ساعات من موعد الإقلاع وذلك لإنهاء إجراءات السفر.

وأكدت أهمية الاحتفاظ بنسخة إلكترونية من جواز السفر، والمستندات المهمة في جميع الأوقات خلال التواجد في الوجهة المقصودة، وفي حال وجود رحلات ترانزيت التأكد من حجز تذاكر السفر من الشركة نفسها لضمان الحقوق، وكذا التأكد من حجز خدمات السياحة وأماكن السكن والمواصلات من الشركات الموثوقة في الوجهة المقصودة.

وفي حالة الإصابة بفيروس «كوفيد-19» خلال السفر، أكدت الوزارة أنه يمكن الإبلاغ عن ذلك عبر صفحة المسافر الإماراتي على موقع الوزارة الإلكتروني أو التطبيق الذكي، وتعبئة الطلب وإضافة المعلومات المطلوبة، حيث سيتم التنسيق مع الجهات المختصة في الدولة، لمتابعة الحالة بالتعاون مع بعثة الدولة في بلد المقر.

ونصحت الوزارة أيضاً بالتأكد من صلاحية جواز السفر، والمدة التي تكفي لفترة العودة والمغادرة على ألّا تقل عن ستة أشهر.

ودعت إلى الحرص على التسجيل في خدمة «تواجدي» عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي لوزارة الخارجية والتعاون الدولي، لافتة إلى أن هذه الخدمة متوافرة لتسهيل التواصل مع المواطنين في حالات الأزمات والطوارئ، بهدف مساعدتهم وتنسيق عودتهم للدولة.

وأشارت إلى أنه تجسداً لحرص دولة الإمارات الدائم على رعاية وسلامة مواطنيها في الخارج، تستقبل الوزارة عبر مركز اتصالها على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، البلاغات الطارئة الخاصة بمواطني الدولة في الخارج، ويمكنهم تقديم البلاغ عبر خط الطوارئ على الرقم 0097180024.

ونصحت بالتأكد من تطبيق جميع التدابير الاحترازية عند التواجد في الأماكن العامة، وتجنب الأماكن المزدحمة، والحرص على تعقيم اليدين بشكل مستمر خصوصاً بعد لمس الأسطح في المناطق العامة، والابتعاد عن أي شخص تظهر عليه أعراض الجهاز التنفسي.

ودعت المواطن ليكون سفيراً لوطنه أثناء سفره إلى الخارج، من خلال الامتثال بكل الإجراءات والقوانين المعمول بها في الوجهة المقصودة، ويمكن التقديم للحصول على جواز الطوارئ في حال فقدان جواز السفر أو تلفه أثناء التواجد في الخارج عبر التطبيق الذكي لوزارة الخارجية والتعاون الدولي.

المراسلات الاحتيالية

حذّرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في وقت سابق، مواطني الدولة من المراسلات الاحتيالية وطلبات التحويلات المالية باسم بعثاتها، مشددة على ضرورة الإبلاغ عن تلك المحاولات فور الاشتباه فيها.

ودعت مواطني الدولة والطلبة إلى الحذر من المراسلات الاحتيالية، وعدم الاستجابة لطلبات التحويلات المالية التي تتم عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني باسم بعثات الدولة في الخارج، أو موظفيها، مثل طلب تحويل مالي لأغراض القبول في الجامعات، أو الدفع المقدم للدراسة، وذلك للحصول على منحة دراسية.

وأكدت ضرورة التواصل معها عبر خط الطوارئ على الرقم 0097180024 في حال الاشتباه في مراسلة احتيالية أو عملية تصيد إلكتروني.

• الوزارة نصحت بالتأكد من صلاحية جواز السفر والمدة التي تكفي لفترة العودة والمغادرة على ألّا تقل عن ستة أشهر.