الامارات | شرطة أبوظبي تكثف ضبط مخالفي اشتراطات الدراجات الكهربائية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كثفت شرطة أبوظبي حملاتها المرورية لضبط مخالفي اشتراطات استخدام الدراجات الكهربائية «السكوتر»، ضمن جهودها في تعزيز السلامة المرورية لمستخدميها وحفاظاً على سلامة المشاة بمختلف التقاطعات الحيوية في إمارة أبوظبي.

وانتهت مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية بالتعاون مع مركز النقل المتكامل والشركاء الاستراتيجيين، من حملتها التوعوية التي استمرت أكثر من شهرين في أبوظبي والعين والظفرة والمناطق الخارجية، وركزت على توعية مستخدمي الدراجات بكل أنواعها بالاشتراطات الضرورية لتعزيز سلامتهم.

وأكد مدير مديرية المرور والدوريات العميد محمد ضاحي الحميري، أهمية الالتزام باتباع التعليمات والإرشادات اللازمة للسلامة المرورية على الطرقات، بما يضمن تحقيق السلامة والأمان للجميع، مشيداً بالتعاون بين شرطة أبوظبي والشركاء لتعزيز مستويات السلامة العامة، والحفاظ على مكتسبات الأمن والاستقرار.

ولفت إلى أهمية الالتزام باشتراطات استخدام الدراجات الهوائية والكهربائية «السكوتر» المصرح باستخدامها وغير المصرح بها، وأفاد بأن المصرح باستخدامها في أبوظبي هما نوعان، يتمثلان في الدراجات الهوائية والسكوتر سواء اليدوي أوالكهربائي، أما المحظورة فهي الدراجات الكهربائية ذات المقعد.

وذكر أن اللائحة التنظيمية الخاصة باستخدام الدراجات الهوائية والكهربائية في الإمارة حددت مواصفات الدراجات الهوائية بأنها التي يمكن استخدامها على أنها ذات عجلتين أو أكثر، وغير مزودة بمحرك آلي، وتسير بقوة دفع راكبها، فيما السكوتر الكهربائي مركبة ذات عجلتين أو أكثر، ومزودة بمحرك كهربائي وتسير بقوة المحرك الكهربائي أو بقوة دفع راكبها، وتقاد بطريقة الوقوف ولا يوجد بها مقعد.

وحث على ضرورة تخفيف سرعة قيادة الدراجة في المناطق المزدحمة وقيادتها في المسارات المسموح بها بحسب اللوحات الإرشادية والمسارات المشتركة للمشاة والدراجات الهوائية والكهربائية والطرق الداخلية والفرعية، والالتزام بمتطلبات إجراءات الأمن والسلامة.

ونشرت شرطة أبوظبي عبر منصاتها للتواصل الاجتماعي أهم سبع خطوات لتعزيز سلامة مستخدمي الدراجات الكهربائية والمتمثلة في ارتداء خوذة واقية للرأس وسترة عاكسة للضوء، واستخدام المسارات المخصصة للدراجات الهوائية مع القيادة في الاتجاه نفسه، والالتزام بحدود السرعة المحددة (20 كلم/الساعة) وتفادي حمل أي راكب مع مستخدم الدراجة، وتجنب حمل أي أوزان ثقيلة حتى لا تفقده التوازن، وعدم استخدام السماعات الثنائية أو الهاتف كونها تشتت التركيز، والحرص على احترام إشارات وقواعد المرور.

• 7 خطوات لتعزيز سلامة مستخدمي الدراجات الكهربائية، منها ارتداء خوذة وسترة عاكسة للضوء واستخدام المسارات المخصصة.