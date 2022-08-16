الامارات | أكاديمية شرطة دبي تتصدر خليجياً كأفضل بيئة عمل لجيل الألفية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدرت أكاديمية شرطة دبي جميع المؤسسات الحكومية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، كأفضل بيئة عمل لجيل الألفية (جيل الشباب) لعام 2022، في تقييم المنظمة الأميركية (Great Place to Work).

وقال مدير الأكاديمية اللواء الدكتور غيث غانم السويدي، إن الأكاديمية تحرص على الترجمة العملية لكل المبادرات التي تطلقها القيادة في دولة الإمارات في مجالات السعادة وجودة الحياة، تجسيداً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، للانتقال بمستويات السعادة وجودة حياة المجتمع إلى أبعاد جديدة.

وأكد أن الأكاديمية بذلت قصارى جهدها في المحافظة على رفاهية موظفيها في مرحلة «ما بعد الجائحة»، من خلال أساليب تعاملها الحضاري ومد جسور التواصل والعلاقات المجتمعية في جميع مراحل الجائحة عبر مختلف المستويات لبناء ثقة متينة بين الطرفين، وإشعارهم بالطمأنينة والاستقرار الوظيفي، والإنصات إليهم وتلبية طلباتهم والاهتمام بشؤونهم، وتوفير البيئة الصحية وفق أعلى معايير الصحة والسلامة المهنية، إلى جانب العمل بروح الفريق الواحد، حيث تكللت تلك الجهود في تحقيق نتائج مبهرة لمعايير التنافسية العالمية كأفضل بيئة عمل.

يذكر أن شهادة أفضل بيئة عمل تمنحها الهيئة الأميركية Great Place to Work للجهات والمؤسسات التي تحقق المعايير والشروط الموضوعة من قبلها، وتعد الهيئة الأميركية هيئة عالمية متخصصة في تقييم ثقافات وبيئات العمل المتميزة بموثوقيتها وأدائها، حيث يعتمد قادة الأعمال والباحثين على مقاييسها لوضع معيار يحدد مكان العمل المفضل للموظفين.