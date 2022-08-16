الامارات | سكيك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنويه

لاحظ قراء أن بعض المتاجر لا تضع إشارة أو إعلاناً واضحاً عن اعتمادها برامج خصومات مثل «إسعاد» و«فزعة»، ما يحرم المتعاملين الخصم الخاص بهذه البطاقات.

زي

اشتكى أولياء أمور رداءة الزي المدرسي، الذي تبيعه إدارات مدارس خاصة، إذ يضطرون إلى تغييره سنوياً أكثر من مرة، بسبب رداءة القماش المستخدم واستهلاكه السريع، مطالبين بوضع مواصفات إلزامية لنوع القماش المستخدم، خصوصاً أن أسعار الزي مرتفعة.

وجبات

لاحظ مستهلكون قيام بعض مطاعم الوجبات السريعة، أخيراً، بخفض حجمها مع بيعها بالسعر ذاته، معربين عن استيائهم من أساليب التحايل غير المباشر التي تتبعها تلك المطاعم لرفع أسعارها، مطالبين بتشديد المتابعة من جهات الرقابة المختصة.

سفر

فضلت عائلات قضاء إجازتها الصيفية داخل الدولة، سواء في منتجعات وفنادق سياحية، أو اكتشاف أماكن لم تزرها من قبل. وقالت عائلات إن ارتفاع أسعار تذاكر السفر إلى دولها بشكل غير مسبوق، هذا العام، دفعها إلى البحث عن خيارات أقل كلفة وتجارب مملوءة بالمتعة.

تجميل

لاحظ سكان بالورقاء وجود مساحات ترابية كبيرة في المنطقة، خصوصاً على جوانب الطرق، وطالبوا بترتيب وتجميل هذه المساحات وزراعتها أو رصفها، حفاظاً على المظهر الحضاري للمنطقة.

حبس

دفع شاب ثمن تجاوبه مع إحدى الرسائل المجهولة التي يرسلها مروجو المخدرات عشوائياً عبر تطبيق «واتس أب»، إذ قبض عليه واعترف بتحويله مالاً للمروجين وحكم عليه بالحبس.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.



يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



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