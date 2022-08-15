الامارات | استمرار فرص سقوط أمطار وتدنّي الرؤية حتى الجمعة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد الدولة استمرار تدني الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر بسبب الرياح المحملة بالغبار والاتربة، فيما انخفضت شدة الأمطار لتصبح خفيفة على المناطق الساحلية وبعض المناطق الداخلية، وتستمر الدولة في التأثر بامتداد منخفض جوي سطحي، يصاحبه منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا.

وبلغت أقل درجة حرارة تم تسجيلها أمس على الدولة 25.8 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 07:45 صباحاً، فيما بلغت أعلى درجة حرارة 47.5 درجة في منطقة الطويين الساعة 1.15 ظهراً.

وتفصيلاً، أفاد المركز الوطني للأرصاد، بأن الطقس سيستمر مغبراً وغائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع احتمال تكون السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر، قد يصاحبها سقوط أمطار، وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً، مثيرة ومحملة بالغبار والأتربة، ويكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

ودعا المركز إلى تجنب التعرض المباشر للغبار والعوالق الترابية، وإغلاق الأبواب والنوافذ لمنع دخوله إلى المباني، وتوخي الحذر واتباع قواعد السلامة أثناء القيادة، إضافة إلى متابعة نشرات الأحوال الجوية من الجهات الرسمية، مناشداً الجميع عدم تداول الشائعات.

وأكد المركز انخفاض حدة المنخفض الجوي المتوقع تأثر الدولة به من خلال المتابعة المستمرة لحركة المنخفض، مرجعاً ذلك إلى تحرك امتداد المنخفض الجوي إلى الجنوب، لكن يظل تأثير امتداده على الدولة بشكل محدود وعلى فترات متفرقة، مع فرص تكون بعض السحب الركامية المحلية مع سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة، تكون غزيرة أحياناً على المناطق الشرقية والشمالية ومدينة العين ومنطقة الظفرة. واستمرار الرياح الجنوبية الشرقية المعتدلة والنشطة أحياناً المحملة بالغبار، مشيراً إلى أنه من المتوقع استمرار تأثر الدولة بالمنخفض الجوي خلال الأيام المقبلة، ولكن بصوة ضعيفة، حيث سيؤدي وجود الرطوبة وتكون السحب إلى انحسار المنخفض.

وتوقع المركز أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم ومغبر أحياناً، مع احتمال تكون السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية والجنوبية بعد الظهر قد يصاحبها سقوط أمطار، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة أحياناً، مثيرة للغبار والأتربة، وتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س، ويكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

وأشار إلى أن الطقس غداً سيكون غائماً جزئياً ومغبراً أحياناً، مع فرصة تكون السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية والجنوبية، قد يصاحبها سقوط أمطار، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار، وتراوح سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، فيما يكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

ولفت إلى أنه من المتوقع أن يكون طقس الخميس غائماً جزئياً ومغبراً أحياناً، مع فرصة تكون السحب الركامية على مناطق شرقية وجنوبية يصاحبها سقوط أمطار، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س، فيما يكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

ويستمر طقس الجمعة غائماً جزئياً ومغبراً، مع فرصة تكون السحب الركامية على مناطق شرقية وغربية يصاحبها سقوط أمطار، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتنشط أحياناً، وتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س، ويكون البحر خفيف الموج إلى متوسط في الخليج العربي وبحر عمان.

• طقس اليوم غائم جزئياً إلى غائم ومغبر أحياناً، مع احتمال تكون السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية والجنوبية.