الامارات | الرميثي يستقبل قائد القيادة المركزية الأميركية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة اليوم الفريق أول مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأميركية.

وبحث والمسؤول العسكري الأميركي، خلال اللقاء علاقات الصداقة ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية في المجالات الدفاعية والعسكرية في إطار العلاقات الإستراتيجية التي تجمع البلدين، وتناولا عدداً من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.