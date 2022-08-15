الامارات | حمدان بن محمد يعتمد تعيينات وترقيات جديدة في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي ومؤسسة حكومة دبي الذكية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قرارات المجلس بشأن تعيين وترقية عدد من المسؤولين في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي ومؤسسة حكومة دبي الذكية.



ونصّت القرارات أرقام 56 و 57 و 58 و 59 لسنة 2022 على تعيين السيّدة إيمان صالح سالم اسماعيل بن خاتم، مُديراً تنفيذيّاً لقطاع السِّياسات والبرامج في دائرة الموارد البشريّة لحُكومة دبي، وتعيين السيّدة/ منى محمد عبدالله بوحميد التميمي، مُديراً تنفيذيّاً لقطاع موارد المُستقبل في دائرة الموارد البشريّة لحُكومة دبي، وتعيين السيّد/ عيسى عبدالله خميس بن نتوف الفلاسي، مُديراً تنفيذيّاً لقطاع العمليّات في دائرة الموارد البشريّة لحُكومة دبي، كما تضمنت هذه القرارات منح هؤلاء المسؤولين درجة مدير تنفيذي وفقاً لأحكام التشريعات الخاصة بالمديرين التنفيذيين في حكومة دبي.



كما شملت القرارات ترقية السيّد مطر سعيد عبيد خليفة الحميري، مُدير قطاع البنية التحتيّة الذكيّة في مُؤسّسة حُكومة دبي الذكيّة، وتعيينه مُديراً تنفيذيّاً للمُؤسّسة، على أن يُمنح درجة مُدير تنفيذي وفقاً لأحكام التشريعات الخاصة بالمديرين التنفيذيين في حكومة دبي.



ويُعمل بهذه القرارات من تاريخ صدورها وتُنشر في الجريدة الرسميّة.