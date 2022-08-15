الامارات | شرطة أبوظبي تكثف ضبط مخالفي اشتراطات استخدام الدراجات الكهربائية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كثفت شرطة أبوظبي حملاتها المرورية لضبط مخالفي اشتراطات استخدام الدراجات الكهربائية "السكوتر" ضمن جهودها لتعزيز السلامة المرورية لمستخدميها وحفاظاً على سلامة المشاة بمختلف التقاطعات الحيوية في أبوظبي.

وانتهت مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية بالتعاون مع مركز النقل المتكامل والشركاء الاستراتيجيين من حملتها التوعوية والتي استمرت لأكثر من شهرين في أبوظبي والعين والظفرة والمناطق الخارجية، وركزت على توعية مستخدمي الدراجات بكافة أنواعها بالاشتراطات الضرورية لتعزيز سلامتهم.

وأكد مدير مديرية المرور والدوريات العميد محمد ضاحي الحميري أهمية الالتزام باتباع التعليمات والإرشادات اللازمة للسلامة المرورية على الطرقات بما يضمن تحقيق السلامة والأمان للجميع مشيداً بالتعاون بين شرطة أبوظبي و الشركاء، لتعزيز مستويات السلامة العامة، والحفاظ على مكتسبات الأمن والاستقرار.

ولفت إلى أهمية الالتزام باشتراطات استخدام الدراجات الهوائية والكهربائية "السكوتر" المصرح باستخدامها وغير المصرح بها، وأفاد بأن المصرح باستخدامها في أبوظبي، هما نوعان، يتمثلان في الدراجات الهوائية والسكوتر اليدوي والكهربائي، أما المحظورة هي الدراجات الكهربائية ذات المقعد.

وذكر ان اللائحة التنظيمية الخاصة باستخدام الدراجات الهوائية والكهربائية في الإمارة، حددت مواصفات الدراجات الهوائية بأنها التي يمكن استخدامها على أنها ذات عجلتين أو أكثر، وغير مزودة بمحرك آلي، وتسير بقوة دفع راكبها، فيما السكوتر الكهربائي، هي مركبة ذات عجلتين أو أكثر، ومزودة بمحرك كهربائي وتسير بقوة المحرك الكهربائي أو بقوة دفع راكبها، وتقاد بطريقة الوقوف ولا يوجد بها مقعد.

وحث على ضرورة تخفيف سرعة قيادة الدراجة في المناطق المزدحمة وقيادتها في المسارات المسموح بها بحسب اللوحات الإرشادية والمسارات المشتركة للمشاة والدراجات الهوائية والكهربائية والطرق الداخلية والفرعية والالتزام بمتطلبات إجراءات الأمن والسلامة.

وكانت شرطة أبوظبي نشرت عبر منصاتها للتواصل الاجتماعي أهم 7 خطوات لتعزيز سلامة مستخدمي الدراجات الكهربائية والمتمثلة في ارتداء خوذة واقية للرأس وسترة عاكسة للضوء، واستخدام المسارات المخصصة للدراجات الهوائية مع القيادة في نفس الاتجاه، والالتزام بحدود السرعة المحددة "20كلم/ الساعة" وتفادي حمل أي راكب مع مستخدم الدراجة، وتجنب حمل أي أوزان ثقيلة حتى لاتفقده التوازن، وعدم استخدام السماعات الثنائية أو الهاتف كونها تشتت التركيز ، والحرص على احترام إشارات وقواعد المرور.