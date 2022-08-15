الامارات | 4 نصائح من "اجتماعية الشارقة" لذوي الطلبة لتهيئة أطفالهم للمدرسة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجهت دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، 4 نصائح لذوي الطلبة لتهيئة أطفالهم للمدرسة، وذلك مع قرب بدء العام الدراسي الجديد بنهاية الشهر الجاري.

وتضمنت نصائح الدائرة تعديل وقت النوم ليكون مناسباً للطفل قبل فترة كافية من بدء الدراسة، وتحبيب الطفل في المدرسة وعدم تذكير الطفل بالدراسة على شكل تخويف أو بصورة سلبية، والاستماع والمناقشة لتساؤلات الطفل ومخاوفه، والتسوق للمدرسة وجعل الطفل يشارك في التسوق.

وكانت قد حددت هيئة الشارقة للتعليم الخاص، التقويم الخاص بالعام الدراسي المقبل؛ فبالنسبة للمدارس الخاصة التي تطبق المنهاج الوزاري، يبدأ دوام الفصل الدراسي الأول 29 أغسطس، فيما تحددت إجازة الشتاء من 12 ديسمبر 2022، إلى 29 ديسمبر 2022، لافتة إلى أن الفصل الدراسي الثاني سيبدأ 2 يناير 2023، على أن تكون إجازة الربيع من 27 مارس إلى 13 أبريل 2023.

وأوضحت الهيئة أن الفصل الدراسي الثالث سيبدأ يوم 17 أبريل 2023، على أن ينتهي دوام الطلبة بإجازة نهاية العام يوم 29 يونيو من العام المقبل، ثم يبدأ العام الدراسي التالي يوم 28 أغسطس 2023.

وفيما يخص المدارس التي تطبق المناهج الأجنبية الأخرى، فإن العام الدراسي يبدأ 29 أغسطس المقبل، فيما تبدأ إجازة الشتاء يوم 12 ديسمبر وتستمر حتى 29 ديسمبر، ويستأنف الطلبة دوامهم 2 يناير 2023.

وأشارت هيئة الشارقة للتعليم الخاص، إلى أنه فيما يخص إجازة الربيع لهذه المناهج، فإنه على المدرسة اختيار تطبيق أيّ من الخيارين، الخيار الأول 3 أسابيع من 27 مارس 2023، وحتى 13 أبريل 2023، والخيار الثاني أسبوعين من 27 مارس إلى 6 أبريل 2023، بالإضافة إلى عدد 5 أيام منفصلة أو متصلة للمدرسة حرية تحديدها خلال العام الدراسي.

ويستأنف دوام الطلبة في المدارس التي اختارت الخيار الأول يوم 17 أبريل 2023، وفي المدارس التي اختارت الخيار الثاني يوم 10 أبريل، على أن تبدأ إجازة الصيف يوم 29 يونيو من العام المقبل، فيما يبدأ العام الدراسي الجديد 28 أغسطس 2023.