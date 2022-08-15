الامارات | 21 ألف طلب لمركبات الأجرة في عجمان خلال النصف الأول

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت هيئة النقل عجمان عن تحقيق نمو في أعداد طلبات مركبات الأجرة، حيث بلغت نسبة الزيادة 71% خلال النصف الأول من العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة الخدمات التجارية أحمد صقر المطروشي، إن الهيئة تلقت 21079 طلباً لمركبات الأجرة خلال النصف الأول من العام الجاري 2022.

وأضاف أن الهيئة تسعى إلى تنويع طلبات تقديم خدمات نقل الركاب التابعة لها لضمان تكاملية وسائل منظومة النقل، وتقديم خدمات حكومية استباقية تهدف إلى خدمة كافة فئات المجتمع المختلفة.

وأكد أن مركبات الأجرة كانت الأكثر طلباً وتليها مركبات أصحاب الهمم، مشيراً إلى أن الهيئة تحرص على رفع قدرة وكفاءة منظومة النقل في الإمارة بما يواكب الطلب المتزايد على الخدمات لتلبية احتياجات المستخدمين بكافة فئاتهم.

وأوضح أن تنويع وسائل طلب الخدمات سواء بالاتصال أو استخدام التطبيقات الذكية التابعة للهيئة هدفها تسهيل الحصول على هذه الخدمات وتطويع التكنولوجيا، لإيصال الخدمة للجمهور، وأيضا تقليل الانبعاثات الكربونية من خلال تقليل المسافات المقطوعة من قبل مركبات الأجرة للبحث عن الركاب.

ولفت إلى أن نسبة الإشغال في مركبات الأجرة ارتفع في السنوات الثلاث الأخيرة من 25% من المسافات المقطوعة مع ركاب إلى 40% في الوقت الحالي وهي من آثار استخدام التكنولوجيا في طلب مركبات الأجرة عن الطريقة التقليدية للحصول على مركبات الأجرة.