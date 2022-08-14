الامارات | انخفاض حدة المنخفض الجوي المتوقع تأثر الدولة به

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد المركز الوطني للأرصاد انخفاض حدة المنخفض الجوي المتوقع تأثر الدولة به، وذلك من خلال المتابعة المستمرة لحركة المنخفض، جاء ذلك أثناء الاجتماعات التنسيقية اليومية المنعقدة بين كافة الجهات المعنية في التخفيف من تداعيات الحالة الجوية، متمثلة بالهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، القيادات الشرطية المحلية، المركز الوطني للأرصاد، ووزارة الطاقة والبنية التحتية.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد خلال الاجتماع بأن آخر مستجدات خرائط الطقس تشير إلى تحرك امتداد المنخفض الجوي إلى الجنوب ولكن يظل تأثير امتداده على الدولة بشكل محدود وعلى فترات متفرقة، مع فرص تكون بعض السحب الركامية المحلية مع سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة تكون غزيرة أحياناً على المناطق الشرقية والشمالية ومدينة العين ومنطقة الظفرة. واستمرار الرياح الجنوبية الشرقية المعتدلة والنشطة أحياناً المحملة بالغبار.

وأكدت جميع الجهات المعنية جاهزيتها التامة خلال الاجتماع لأي تغيرات محتملة، منوهين استمرارية عمليات الرصد الجوي للمنخفض وضمان جاهزية جميع الخطط، كما أكدت كافة الجهات المعنية الاعلان عن كافة المستجدات المتعلقة بالحالة الجوية من خلال كافة المنصات الرسمية، داعية الجمهور الكريم استقاء المعلومات من المنصات الرسمية ودرء الشائعات.