الامارات | بلدية عجمان تفتتح التقاطع الواقع على شارع الشيخ عمار في منطقة التلة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتحت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان التقاطع الواقع على شارع الشيخ عمار بالقرب من مجمع المدارس في منطقة التلة، بعد الانتهاء من تطويره وتنفيذ شبكة الصرف المطري وتركيب الإشارات المرورية.

وأعلنت الدائرة أن مشروع التطوير في الشارع استهدف إنشاء التقاطع بدلاً عن الدوار القديم في المنطقة، لتحسين الحركة المرورية للقادمين من شارع الشيخ محمد بن زايد باتجاه مركز المدينة كذلك المتجهين الى خارج الإمارة وتسهيل وصولهم لشارع الشيخ محمد بن زايد.

وبينت الدائرة أن شارع الشيخ عمار يعد من أكثر الشوارع الحيوية في الإمارة والذي يشهد حركة متواصلة على مدار الساعة، موضحةً أن مشروع تطوير التقاطع سيسهم في تسهيل الوصول للمدارس في منطقة التلة وتحقيق الانسيابية المرورية وتخفيف الازدحام.