الامارات | الإمارات تتضامن مع مصر وتعزي في ضحايا احتراق كنيسة

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شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تتضامن مع مصر وتعزي في ضحايا احتراق كنيسة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عبّرت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية مصر العربية الشقيقة وتعازيها الصادقة في ضحايا احتراق كنيسة في محافظة الجيزة، ما أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والإصابات.
وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن خالص تعازيها ومواساتها إلى حكومة جمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا الحادث الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.
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