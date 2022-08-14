الامارات | "الوطني للأرصاد" يوضح آخر مستجدات الحالة الجوية التي تشهدها الدولة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذر المركز الوطني للأرصاد، من تدني وانعدام الرؤية الأفقية على مناطق متفرقة من الدولة خاصة المكشوفة، مشدداً على متابعته للوضع على مدار الساعة وموافاة الجمهور والجهات ذات الصلة بآخر المستجدات، وناشد الجميع بضرورة متابعة النشرات والتقارير الصادرة عن الجهات الرسمية، وعدم تداول الشائعات، فيما قدم مكتب أبوظبي الإعلامي 3 نصائح للجمهور في حال استخدام السيارة للضرورة.

وتفصيلاً، دعا المركز الوطني للأرصاد، الجمهور إلى توخي الحذر بسبب الغبار والاتربة المثارة والمحملة، والتي تنوعت بين غبار وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر أحياناً في بعض المناطق، وغبار وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية لأقل من 2000 متر أحياناً في مناطق أخرى، بالإضافة إلى الرياح نشطة السرعة المثيرة للغبار التي تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

ووفقا لمتابعات المركز الوطني للأرصاد للحالة الجوية أدى الغبار والأتربة المثارة إلى تدني مدي الرؤية إلى أقل من 500 متر على مطار أبوظبي ومطار البطين ومطار آل مكتوم بدبي وفي العجبان بأبوظبي وسويحان في العين ومدينة زايد في منطقة الظفرة.

وأشار المركز إلى أن الدولة الحالة الجوية التي بدأت اليوم تمتد إلى الخميس المقبل 18 أغسطس حيث تتأثر المنطقة خلال هذه الفترة بامتداد منخفض جوي سطحي يمتد من الشرق في اتجاه الغرب يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا يؤدي إلى تدفق كتل هوائية رطبة من بحر العرب وبحر عمان باتجاه المنطقة والدولة، يعمل على تكون وتطور بعض السحب الركامية الممطرة على بعض المناطق خاصة على المنطقة الشرقية والجنوبية من الدولة.

ووفقا للمركز فإن الطقس المتوقع من اليوم إلى الخميس، يشهد فرصة تكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الشدة بين المتوسطة والغزيرة أحياناً وقد يصاحبها البرق والرعد على بعض المناطق الشرقية ومنطقة العين وجنوبها وتمتد على بعض المناطق الداخلية والغربية مع انخفاض في درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً خاصة مع السحب الركامية تكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يضطرب تدريجياً من يوم الإثنين ليلاً في الخليج العربي وبحر عمان.

من جانبه دعا مكتب أبوظبي الإعلامي، الجمهور إلى أخذ الحيطة والحذر عند القيادة، لضمان سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق، وذلك في ظل الحالة الجوية المتوقعة التي قد تشهدها بعض المناطق في كل من مدينة العين ومنطقة الظفرة، ناصحاً الجمهور عند استخدام السيارة للضرورة القيادة بأمان مع اتخاذ الحيطة والحذر اثناء التعامل مع مستخدمي الطرق.

وقال: "كما ننصح بالتأكد من ترك المصابيح الرئيسة للسيارة مضاءة في ظروف الرؤية المحدودة، ومتابعة آخر المستجدات الجوية عبر القنوات الرسمية، وتنفيذ التعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، فيما دعت شرطة أبوظبي السائقين توخي الحذر بسبب انخفاض الرؤية الأفقية أثناء تشكل الغبار والأتربة و عدم الانشغال بالهاتف والتصوير حفاظاً على سلامتكم وسلامة مستخدمي الطريق.