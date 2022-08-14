الامارات | استشارة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لو أن شخصاً تورط في تعاطي المخدرات، واشتراها من خلال المروجين المجهولين الذين يبيعونها من خلال رسائل «واتس أب»، وقام بتحويل المقابل إليهم، هل يحاكم بتهمة واحدة أم أنه متورط بهذا الشكل في جريمتين؟

(إ.أ) دبي

يجب أن ندرك أن القانون الجديد رقم 30 لسنة 2021 بشأن مكافحة المخدرات أحاط بهذه الأساليب المستحدثة من ترويج المخدرات، وتضمن عقوبات رادعة، حتى لو تعامل بقدر مع المرونة مع بعض الجرائم، مثل جعل تدبير الإبعاد جوازياً حالة الإدانة بالتعاطي.

وبشكل تفصيلي تناول القانون هذا الأسلوب الإجرامي في أكثر من موضع، منها بالمادة رقم 64 التي تنص على أنه «يعاقب بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم، كل من أودع أو حول أموالاً بنفسه أو بواسطة الغير أو قبل تحويلها إليه بقصد ارتكاب أي من جرائم التعاطي أو الاستعمال الشخصي للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في هذا المرسوم».

والمادة 74 من القانون الجديد التي تنص على أنه «يمنع كل من أدين بأي من الجرائم المعاقب عليها وفق أحكام هذا المرسوم بقانون من تحويل أو إيداع أية أموال للغير بذاته أو بواسطة الغير، إلا بإذن يصدر من مصرف الإمارات المركزي بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ويستمر هذ المنع لمدة سنتين بعد انتهاء تنفيذ العقوبة».