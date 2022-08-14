الامارات | المنطقة الشرقية تستعد للحالة الجوية بالآليات والمعدات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنهت بلديات المنطقة الشرقية، المتمثلة في بلدية خورفكان وكلباء ودبا الحصن، التابعة للشارقة، وبلدية الفجيرة ودبا الفجيرة، الخطط المتعلقة بمواجهة المنخفض الجوي المتوقع، والمتمثلة في التنسيق والتعاون بين جميع الجهات لتقديم الخدمات المطلوبة للمجتمع بهدف توفير سلامة الأرواح والممتلكات لجميع سكانها.

وأكدت الجهات المحلية في المنطقة الشرقية أن سلامة الأشخاص والممتلكات والبنية التحتية والمرافق والخدمات أولوية تفرض الاستعداد التام لكل الاحتمالات، مشيرة إلى رفع القدرة على الاستجابة السريعة لاتصالات أفراد المجتمع في الحالات الطارئة، بهدف التقليل بشكل كبير من الآثار المترتبة على الظروف الجوية المفاجئة والحادة، وتسخير الإمكانات الفنية والمادية والكوادر البشرية المتخصصة لمحاصرة أي آثار للتقلبات الجوية.

ولفتت إلى أنها اتخذت الإجراءات الوقائية عن طريق استعداد الفرق المتخصصة، وتزويدها بالمعدات والمضخات والإمكانات اللازمة لرفع جاهزيتها ودرجة استعدادها لمواجهة الآثار التي قد تنجم عن الأوضاع الجوية في المنطقة الشرقية، كما تم تزويد الفرق المتخصصة التي تقوم بسحب مياه الأمطار من الشوارع والمناطق السكنية بتناكر شفط كبيرة الحجم، وتوزيعها على المناطق التي تتراكم فيها أكبر كميات من مياه الأمطار، خصوصاً المناطق السكنية والشوارع الحيوية.

من جهتها استضافت بلدية مدينة كلباء الاجتماع التنسيقي للجهات المعنية بالتعامل مع الحالات الجوية بالمدينة، وذلك للاطلاع على خطة الجاهزية ومستجدات الحالة الجوية المقبلة، وضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية والحد من تداعياتها والتخفيف منها وجاهزية فرق العمل.

حضر الاجتماع التنسيقي نائب رئيس المجلس البلدي بمدينة كلباء، سالم محمد الكندي، ومدير بلدية كلباء، المهندس عبدالرحمن عبدالله النقبي، ورئيس مركز شرطة كلباء الشامل رئيس اللجنة التنفيذية للطوارئ والأزمات بالمدينة، المقدم الدكتور وليد خميس اليماحي، وممثلو الجهات الحكومية المعنية.

وأكدت شرطة الفجيرة أن المتابعة الدائمة للحالة الجوية تسهم في التعرف إلى حالة الطقس والأجواء المتقلبة، وتوفر نوعاً من الأمن والسلامة للسائقين ومستخدمي الطريق في اتخاذ الإجراءات الوقائية.

من جهتها، شددت «دفاع مدني الفجيرة» على ضرورة أخذ الحيطة والحذر من المخاطر الناتجة عن تقلبات الطقس وسقوط الأمطار التي قد تسبب حوادث حريق وغرق وتصادم وتدهور، وتجنب السباحة في التجمعات المائية ومجاري الأودية وقنوات المياه الطبيعية والجلوس فيها، وعدم المجازفة باجتياز الأودية أثناء جريانها. ودعت إلى التعاون مع الدفاع المدني والجهات الحكومية والإبلاغ الفوري عن الحوادث بالاتصال على 999 أو 997.