الامارات | 800 إصابة جديدة بـ «كورونا».. و776 حالة شفاء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 226 ألفاً و570 فحصاً جديداً، خلال الساعات الماضية، على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والمخالطين لهم وعزلهم. وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الكشف عن 800 حالة إصابة جديدة بالفيروس، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة مليوناً و3929 حالة.

‏‎كما أعلنت عدم تسجيل أي حالة وفاة في الأربع والعشرين ساعة الماضية، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2339 حالة.

وأعلنت الوزارة عن شفاء 776 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 982 ألفاً و660 حالة.