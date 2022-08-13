الامارات | رئيس الاتحاد السويسري يستقبل عبدالله بن زايد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسلم رئيس الاتحاد السويسري ووزير الخارجية إيجناتسيو كاسيس، رسالة خطية من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، تتضمن دعوته لزيارة دولة الإمارات في إطار الحرص على تعزيز وتعميق أواصر العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

جاء ذلك خلال استقباله في مدينة لوكارنو بسويسرا، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، حيث سلم سموه لكاسيس الرسالة الخطية.

ونقل سموه خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وتمنياته لسويسرا النماء والازدهار.

من جانبه حمّل رئيس الاتحاد السويسري سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وتمنياته لدولة الإمارات دوام التقدم والرخاء. كما جرى خلال اللقاء بحث علاقات الصداقة والتعاون الثنائي الإماراتي السويسري في عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك، منها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. وناقش الجانبان قضايا المنطقة والمستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وأكد كاسيس على العلاقات الثنائية الوثيقة والمتميزة التي تربط بين البلدين الصديقين، وتطلع بلاده إلى تعزيز التعاون المشترك مع دولة الإمارات في مختلف المجالات. من جانبه أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حريصة على تعزيز علاقات التعاون الثنائي مع سويسرا بما يعود بالنفع على شعبي البلدين الصديقين، ويخدم مصالحهما المشتركة.

وعقب اللقاء، رافق رئيس الاتحاد السويسري سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، في زيارة إلى حديقة النبات في جزيرة بريساكو التي تعد من أبرز المقاصد السياحية في سويسرا، كما حضرا حفل الاستقبال الذي أقيم في إطار فعاليات مهرجان لوكارنو السينمائي.

وزار الجانبان مقر مجموعة شيندلر السويسرية لإنتاج المصاعد والسلالم الكهربائية.