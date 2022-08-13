الامارات | القوة الناعمة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - السفر ليس تذكرة طائرة ورحلة شاقة من مطار إلى آخر، وهو ليس مجرد تغيير للأماكن جغرافياً وزمانياً ومكانياً، فقديماً هناك من المأثور القول «سافر ففي الأسفار سبع فوائد».

هذه الفلسفة التي بني عليها مفهوم السفر تحمل في جنباتها رسالة فكرية وثقافية، وتمد جسراً إنسانياً للتواصل الحضاري مع العالم بقيمه وثقافته وتقاليده المتنوّعة، وفي هذه الأثناء التي شدت فيها أسر رحال السفر إلى مختلف بقاع العالم بحثاً عن تجديد للطاقة الإيجابية والنشاط، وتوسيعاً للمحتوى المعرفي والفكري والثقافي للفرد والأسرة، كثيرون اختاروا قضاء الإجازة الصيفية في مجتمعات وبلاد في مشارق الأرض ومغاربها لمتعة السفر والاطلاع على تجارب جديدة لمجتمعات لم تكن معروفة لدى المسافر، إلا عندما تطأ أقدامه تلك البلاد.

تصبح فلسفة السفر لغة إبداعية تختلف تماماً عن تلك الحقائق التي نحملها إلى المطارات، فالسفر هنا رسالة ننقل من خلالها قيمنا وتقاليدنا وعاداتنا الأصيلة إلى تلك الشعوب، من خلال ما تتحلّى به من سلوكيات حميدة وخصال طيبة ورؤية خلاقة ترتكز على التسامح والتعايش الحضاري. في السفر يعجبني كثيراً هذه الطوابير الممتدة من البشر من مختلف أنحاء العالم، وهم ينتظرون لساعات أمام مدخل أحد المتاحف أو المزارات الأثرية والسياحية بحثاً عن متعة المعرفة والفكر، هؤلاء الزوّار الذين وقفوا لساعات في انتظار أن يحين دورهم لتلك الرحلة الفكرية تجد المتعة على وجوههم وهم يتجوّلون في أروقة هذه الأماكن الثرية.

في السفر تتجسد دبلوماسية القوة الناعمة المرتكزة على منظومة القيم، هذه المنظومة التي تسبق المسافر دائماً إلى الدول التي يحل عليها ضيفاً، تسبقه صورة نمطية عن مجتمعه الذي يأتي منه، وهناك أيضاً توقعات من المجتمع المضيف لتلك القيم التي يتحلّى بها الضيف.

وما أجمل هذه الابتسامة وذلك الترحيب الجميل ونحن نقف أمام موظفي المنافذ في المطارات التي نصل إليها، يطالعوننا بترحاب شديد عندما يعرفون أننا قادمون من دولة الإمارات العربية المتحدة، هذ الدولة التي حباها الله قيادة رشيدة أعلت من مكانتها ورايتها في مختلف ربوع العالم، ورسمت لها صورة إيجابية مفعمة بالخير والسلام للبشرية كافة.

ما أجمل تلك العبارات التي نسمعها من هؤلاء الذين نلتقي بهم في تلك الدول، وما أجمل ذلك الثناء الذي نعتبر المحافظة عليه واجباً لكل منا، فالمسافر يحمل دائماً تلك الرسالة التي يعبر فيها بإيجابية وصدق عن قيم وحضارة مجتمع الإمارات، وهي قيم تحظى باحترام عالمي على الدوام.

• الفلسفة التي بُني عليها مفهوم السفر تحمل في جنباتها رسالة فكرية وثقافية، وتمد جسراً إنسانياً للتواصل الحضاري مع العالم.

أمين عام جائزة خليفة التربوية