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الامارات | في الميدان

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إعداد: أمين الجمال 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، أخيراً «فعالية الابتكار 2022»، التي انعقدت في الفترة من الثامن إلى الـ11 من أغسطس الجاري، تحت عنوان «أنا مبتكر»، وذلك بالتعاون مع مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي.

وهدفت الفعالية التي شارك فيها 80 متدرباً في الفئات العمرية من 9 - 17 عاماً، إلى تعليم المتدربين من الطلاب الأيتام أساسيات التصنيع الرقمي والابتكار، إضافة إلى مستقبل هذه التقنيات والمشروعات التي يتم العمل عليها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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