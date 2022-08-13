الامارات | في الميدان

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شكرا لقرائتكم خبر عن في الميدان والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، أخيراً «فعالية الابتكار 2022»، التي انعقدت في الفترة من الثامن إلى الـ11 من أغسطس الجاري، تحت عنوان «أنا مبتكر»، وذلك بالتعاون مع مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي.
وهدفت الفعالية التي شارك فيها 80 متدرباً في الفئات العمرية من 9 - 17 عاماً، إلى تعليم المتدربين من الطلاب الأيتام أساسيات التصنيع الرقمي والابتكار، إضافة إلى مستقبل هذه التقنيات والمشروعات التي يتم العمل عليها.
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