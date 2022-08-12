الامارات | محمد بن زايد ورئيس سيشل يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وفخامة وافل رام كالاوان رئيس جمهورية سيشل الصديقة، مختلف أوجه العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها بما يتسق مع أولويات التنمية في البلدين الصديقين خاصة في مجالات التجارة والاستثمار والسياحة وغيرها.

جاء ذلك خلال استقبال فخامة رئيس سيشل .. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوم في القصر الجمهوري في العاصمة فيكتوريا.

ورحب فخامة وافل رام كالاوان في بداية اللقاء بصاحب السمو رئيس الدولة، والوفد المرافق مثمناً دعم دولة الإمارات الكبير لبلاده في العديد من المجالات التنموية، وما قدمته لها من مساعدات خلال مواجهة جائحة "كورونا".

من جانبه عبر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن تقديره لحسن الاستقبال وكرم الضيافة، ونوه بعلاقات الصداقة التي تربط بين دولة الإمارات وسيشل، والتطور الذي تشهده في مختلف المجالات الحيوية التي تهم البلدين وشعبيهما الصديقين.