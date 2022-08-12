الامارات | ‎حاكم رأس الخيمة يستقبل وفد المؤسسة الاتحادية ومجلس رأس الخيمة للشباب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن الشباب الإماراتي يمتلك المهارات والطاقات البناءة القادرة على صناعة المستقبل الواعد لدولة الإمارات، وأوضح سموه أن الشباب الإماراتي يثبت في كل يوم بأنه على قدر الثقة والمسؤولية الملقاة على عاتقه، وبأنه جدير بالدعم والتمكين الذي تقدمه له دولة الإمارات التي تواصل وضع خطط واستراتيجيات طموحة تعزز دور ومكانة الشباب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة، والحفاظ على مكانتها الرائدة بين الدول.

وقال سموه : " شباب الإمارات، أنتم ثروتنا الحقيقية، وأملنا في صناعة مستقبلنا المشرق، عليكم نعقد العزم والطموح، ومنكم نستمد القوة والعنفوان.. نفخر بنجاحاتكم، وبإسهامكم في بناء الغد الواعد لرأس الخيمة ولدولة الإمارات العربية المتحدة." جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد اليوم، سعادة سعيد النظري مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب، يرافقه محمد حسين البلوشي رئيس مجلس رأس الخيمة للشباب وأعضاء المجلس.. الذين قدموا للسلام على سموه بمناسبة اليوم العالمي للشباب.

واطلع سموه خلال اللقاء على مستجدات العمل في المؤسسة الاتحادية للشباب، والخطط والبرامج التي يعمل عليها مجلس رأس الخيمة للشباب، وأشاد سموه بجهودهم في دعم العمل الشبابي مؤكداً على أهمية دور الشباب في مسيرة التنمية الشاملة في الدولة ودورهم المحوري في رسم ملامح مستقبل الإمارات المشرق.