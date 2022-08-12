الامارات | شرطة المنطقة الشرقية تستكمل مراحل التقديم للحصول على الرخصة‏ بدبا الحصن

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استكملت إدارة شرطة المنطقة الشرقية جميع مراحل التقديم لخدمة فحص السائقين في دبا الحصن، ‏بالتعاون مع معهد الشارقة للسياقة، وذلك في إطار حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة على تقديم ‏أفضل الخدمات للمتعاملين، تحقيقاً ‏للهدف ‏الاستراتيجي لوزارة الداخلية، الرامي إلى تعزيز رضا ‏المتعاملين بالخدمات المقدمة.

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واطلع مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية العقيد دكتور علي الكي الحمودي، خلال زيارته ‏صباح اليوم للمركز، على عملية سير العمل، وانسيابية عملية التقديم على خدمة فحص السائقين في المدينة، بعد استيفاء المتطلبات الخاصة، مؤكداً على حرص شرطة الشارقة وسعيها في تقديم خدماتها بكل سهولة ويسر، وحث العاملين على بذل الجهد والعطاء في تقديم الخدمات للمتعاملين وفق أفضل المعايير المعمول بها.

وأكد الحمودي على جاهزية المركز في تقديم كافة الخدمات التي يحتاجها المتعاملين من أجل الحصول على الرخصة، من عملية فتح الملف حتى استلام الرخصة، الأمر الذي سهل على المتعاملين في مدينة دبا الحصن والمناطق المجاورة عناء الطريق والمسافة التي كانوا يحتاجونها للحصول عليها.

واختتم العقيد الحمودي زيارته بتفقد القاعات وغرف الاختبارات النظرية، بالإضافة إلى بعض الملاحظات التي من شأنها أن تحسن جودة العمل والمكان في تقديم الخدمة مستقبلاً، مؤكداً على ضرورة مواكبة التقدم والرقي في التعامل، وتسهيل الإجراءات على متلقي الخدمة، للوصول إلى الرضا العام بالخدمات المقدمة.