الامارات | 861 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 240 ألفاً و811 فحصاً جديداً تماشياً مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، والمخالطين لها وعزلهم.

‏‎وأسهم تكثيف إجراءات التقصي وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 861 إصابة جديدة بالفيروس من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة مليوناً و2306 حالات.

‏‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة مصاب.

وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2339 حالة.

‏‎وأعربت الوزارة عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفى، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

وأعلنت الوزارة عن شفاء 887 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتعافيهم من أعراض المرض.

وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 981 ألفاً و65 حالة.

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