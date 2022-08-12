الامارات | «كهرباء الشارقة» تنفّذ خطاً رئيساً لتوصيل «الغاز الطبيعي» لشعبية الزبير

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة تنفيذ مشروع خط رئيس لتوصيل شبكة الغاز الطبيعي إلى شعبية الزبير لخدمة أهالي وسكان الشعبية بطول نحو 10 كم، حيث استمر تنفيذ المشروع على مدار أربعة أشهر وفق أفضل المواصفات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بضرورة توفير الخدمات بأفضل المواصفات لجميع سكان إمارة الشارقة.

وقالت مدير إدارة الغاز الطبيعي، المهندسة آمنة بن هده، إن الخط الرئيس الذي تم تنفيذه لتوصيل شبكة الغاز الطبيعي إلى شعبية الزبير بقطر 315 ملليمتراً وطول نحو 10 كم، سيخدم أهالي المنطقة، وسيتم ضخ الغاز للخط من محطة الرحمانية التي تم تنفيذها وفق أفضل المواصفات الفنية ومواصفات الأمن والسلامة.

وأشارت إلى أن شبكة الغاز الطبيعي ومحطات الضخ تعمل وفق أفضل المواصفات الفنية، وتمت مراعاة أعلى نظم الأمان والسلامة العالمية في إنشاء الشبكة والمحطة التي تخدم عدداً من المناطق والتوسعات الجديدة والمشروعات التطويرية، موضحة أن خطة الهيئة تهدف إلى وصول شبكة الغاز الطبيعي إلى جميع المناطق بالشارقة؛ وفي هذا الإطار يتم عمل دراسات مستمرة لإنشاء محطات وتنفيذ تمديدات بمدينة الشارقة، وذلك لتوفير خدمات الغاز الطبيعي لجميع المناطق والتوسعات بمدينة الشارقة والمنطقة الشرقية في كلباء وخورفكان.

وأكدت حرص الهيئة على تشجيع سكان الشارقة على استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل، للاستفادة من الفوائد المتعددة التي يحققها مقارنة باستخدام الغاز المسال «الأسطوانات»، حيث يسهم في الحفاظ على البيئة، ومتوافر طوال ساعات اليوم، ويحقق الأمان والسلامة، مشيرة إلى أن الهيئة تطبّق أرقى وأدق المواصفات ومعايير الجودة والأمان في تمديدات الشبكة، إضافة إلى أسعاره التنافسية مقارنة باستخدام الأسطوانات.