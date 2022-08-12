الامارات | من الأحد إلى الخميس.. توقعات بأمطار وبرق ورعد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد المركز الوطني للأرصاد أنه يتابع الوضع على مدار الساعة ومستمر بموافاة الجمهور بآخر المستجدات داعياً الجميع إلى ضرورة متابعة النشرات والتقارير الصادرة عن المركز وعدم تداول الشائعات.

وتوقع المركز أن تتأثر المنطقة خلال هذه الفترة بامتداد منخفض جوي سطحي يمتد من الشرق في اتجاه الغرب يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا يؤدي إلى تدفق كتل هوائية رطبة من بحر العرب وبحر عمان باتجاه المنطقة والدولة، يعمل على تكون وتطور بعض السحب الركامية الممطرة على بعض المناطق خصوصاً المنطقة الشرقية والجنوبية من الدولة.

كما توقع المركز ابتداء من الأحد إلى الخميس فرصة تكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الشدة بين المتوسطة والغزيرة أحياناً وقد يصاحبها البرق والرعد على بعض المناطق الشرقية ومنطقة العين وجنوبها وتمتد على بعض المناطق الداخلية والغربية مع انخفاض في درجات الحرارة.

وتوقع المركز أن تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً خصوصاً مع السحب الركامية تكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، والبحر خفيف إلى متوسط الموج يضطرب تدريجياً من يوم الإثنين ليلاً في الخليج العربي وبحرعمان.