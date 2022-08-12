الامارات | «الأمين» تتواصل مع الجمهور عبر «فرجان دبي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقعت خدمة الأمين التابعة لجهاز أمن الدولة في دبي اتفاقية تعاون مع مبادرة «فرجان دبي» بحضور المشرف العام للخدمة، عمر الفلاسي، ومدير ومؤسس المبادرة، علياء الشملان، في إطار الخطة الاستراتيجية للخدمة الرامية لتعزيز التواصل مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني.

وقال الفلاسي إن الهدف من الاتفاقية هو تعزيز الدور الوقائي وخلق شراكة دائمة مع أفراد المجتمع لخلق بيئة آمنة، ورفع الحس الأمني لدى الجمهور. وأضاف أن الخدمة تحرص على تعزيز أواصر التعاون، وفتح قنوات تواصل مباشر مع الجمهور لتحقيق تأثير إيجابي، وتعزيز الثقة في الدور الذي تقوم به للوقاية من اي عوامل قد تؤثر سلباً أو تعكر صفو أمن المجتمع. وأوضح أنه بموجب اتفاقية التعاون مع مبادرة «فرجان دبي» سوف ينفذ الطرفان حملات وبرامج توعوية مشتركة، تشمل إلقاء محاضرات وتنظيم ورش عمل عبر منصات الفرجان وحساباتها يقوم بها المتخصصون من خدمة الأمين.

من جهتها، قالت الشملان إن اتفاقية التعاون تمثل فرصة كبيرة لتعزيز الدور المهم الذي تقوم به خدمة الأمين في وقاية أمن المجتمع، من خلال حسابات «فرجان دبي».

وأضافت أن «فرجان دبي» سوف تتولى نشر رسائل خدمة الأمين عبر منصاتها المختلفة، إضافة إلى تنظيم الحملات والمحاضرات بما يخدم أفراد المجتمع، ويعزز الشراكة مع سكان الإمارة من مختلف الفئات العمرية.

وتوفر خدمة الأمين قنوات عدة، منها منصات التواصل الاجتماعي على بريد [email protected] والخط الساخن المجاني على مدار الساعة 8004444 ما يتيح المجال للحريصين على استقرار وأمن الوطن تقديم أي مقترحات أو ملاحظات أو معلومات بكل سهولة وسرية.