الامارات | إصابة 7 أشخاص في حادث تدهور صهريج وقود بالفجيرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصيب سبعة أشخاص إثر حادث احتراق وتدهور صهريج بترول في منطقة البثنة راوحت إصاباتهم بين بسيطة وبليغة، وتمكنت فرق الدفاع المدني بإماره الفجيرة من السيطرة على حريق شب في صهريج بترول بعد تدهوره على شارع الشيخ مكتوم أمس.

وأفاد نائب مدير إدارة الدفاع المدني العقيد خالد ربيع الحمودي لـ«الإمارات اليوم» بأن الفرق تمكنت بوقت قياسي من السيطرة على حريق شب بصهريج بترول بعد أن تعرض لحادث تدهور على شارع الشيخ مكتوم بمنطقة البثنة، ما نتج عنه تدهور الصهريج في الوادي المقابل للطريق.

وقالت القيادة العامة لشرطة الفجيرة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام» إنها أغلقت طريق شارع الشيخ مكتوم بالاتجاهين في منطقة البثنة لحين السيطرة على الحريق من قبل دفاع مدني الفجيرة، كما استدعى الأمر التنسيق مع المركز الوطني للبحث والإنقاذ وغرفة عمليات شرطة الفجيرة لتنفيذ مهمة إنقاذ وإجلاء طبي لمصاب من جنسية آسيوية تعرض لإصابة بليغة تمثلت في حروق متفرقة إثر احتراق الصهريج.

وذكر المركز الوطني للبحث والإنقاذ في بيان صادر عنه أنه تم التدقيق على الموقع بواسطة الأنظمة العملياتية المساعدة من قبل فريق غرفة العمليات التابع للمركز الوطني للبحث والإنقاذ، وبقدرات وإمكانات طائرة البحث والإنقاذ تمكن فريق البحث والإنقاذ من إجلاء المصاب إلى مستشفى الفجيرة لتلقي العلاج اللازم مع مراعاة كل الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس «كورونا».