الامارات | ورشة حول التعامل مع السيارات الكهربائية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت هيئة أبوظبي للدفاع المدني بالتعاون مع شركة EVS ورشة عمل بمركز السعديات حول كيفية التعامل مع السيارات الكهربائية في حال تعرضها لحادث أو حريق باتباع أفضل الأساليب الحديثة والمبتكرة.

وأوضح نائب مدير قطاع الإنقاذ والإطفاء في الهيئة العقيد إبراهيم علي جلال البلوشي أن الورشة ركزت على النقاط الخطرة التي يجب أن يتجنبها المنقذ عند اضطراره إلى قص أجزاء من المركبة لإنقاذ المصاب، واتباع أسلوب دقيق لفتح أبواب المركبة عند انقطاع الكهرباء منها، وفصل إمداد الطاقة للبطارية تجنباً لوقوع حريق أو انفجار إذا تعرضت المركبة لحادث، وآخر المستجدات والطرق الصحيحة لإطفاء حرائق السيارات الكهربائية.

وأشار إلى أن إطفاء حرائق السيارات الكهربائية قد يكون أصعب من مكافحة حريق في السيارات التقليدية ذات محركات الاحتراق، ولكنه ليس أكثر تعقيداً أو خطورة من الحريق الذي يشب في السيارات التي تعمل بنظام الغاز.

وذكر أنه في حالة اندلاع حريق عقب وقوع حادث فإنه لا يوجد فرق في المخاطر بين السيارات الكهربائية والسيارات ذات محركات الاحتراق.