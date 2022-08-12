الامارات | بلدية دبا الفجيرة تخالف 115 منشأة خلال 6 أشهر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضبطت بلدية دبا الفجيرة 115 منشأة مخالفة خلال النصف الأول من العام الجاري، خلال الزيارات التفتيشية المفاجئة، التي تنظمها لرصد تجاوزات البناء في المنشآت التجارية والصناعية والوحدات السكنية القائمة والمواقع قيد الإنشاء.

وأفاد مدير البلدية، المهندس حسن اليماحي، بأن المخالفات تضمنت عدم صيانة السياج أو عدم وضع اللوحات التعريفية أو التحذيرية عند منطقة عمل المشروع، إلى جانب إنشاء مظلات أو كرفانات مؤقتة خارج حدود الأرض وبدون ترخيص من البلدية، والبدء بعمل الصيانة بدون ترخيص، ورمي المخلفات والأنقاض خارج الموقع، إضافة إلى عدم متابعة الأعمال والإشراف من قبل مكتب استشاري، وعدم اتباع اشتراطات الأمن والسلامة في المواقع الإنشائية.

ولفت إلى أن البلدية تمكنت من إنجاز 296 رخصة بناء خلال الفترة ذاتها في مدينة دبا الفجيرة والمناطق التابعة لها.