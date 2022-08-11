الامارات | محمد بن راشد : شباب الإمارات حماة دارنا.. من يراهن على غيرهم خاسر.. ومن يحتزم بهم هو الرابح

- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد : شباب الإمارات حماة دارنا.. من يراهن على غيرهم خاسر.. ومن يحتزم بهم هو الرابح والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تغريدة في حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" بمناسبة اليوم العالمي للشباب قال فيها : " شباب الإمارات وقود نهضتنا .. شباب الإمارات ضمان مستقبلنا .. شباب الإمارات حماة دارنا .. من يراهن على غيرهم خاسر .. ومن يحتزم بهم هو الرابح" …
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App