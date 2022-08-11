الامارات | حمدان بن محمد: عبد الغفور مثال حقيقي يحتذى

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 11 أغسطس 2022

التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي بدبي، سائق الدراجة عبدالغفور عبد الحكيم الذي ظهر في فيديو وهو يزيل الطابوق من الشارع خلال فترة انتظاره الإشارة الضوئية، وطلب سموّه من الجمهور الإرشاد عن السائق صاحب العمل الخيّر.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد عبر حسابه الرسمي على تويتر: شرف أن ألتقي بك عبد الغفور ، مثال حقيقي يحتذى.