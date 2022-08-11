الامارات | حمدان بن محمد: عبد الغفور مثال حقيقي يحتذى

- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد: عبد الغفور مثال حقيقي يحتذى والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 11 أغسطس 2022
التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي بدبي، سائق الدراجة عبدالغفور عبد الحكيم الذي ظهر في فيديو وهو يزيل الطابوق من الشارع خلال فترة انتظاره الإشارة الضوئية، وطلب سموّه من الجمهور الإرشاد عن السائق صاحب العمل الخيّر.
وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد عبر حسابه الرسمي على تويتر: شرف أن ألتقي بك عبد الغفور ، مثال حقيقي يحتذى.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App