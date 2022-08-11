الامارات | كهرباء الشارقة تنفذ خطاً رئيساً لتوصيل شبكة الغاز الطبيعي لشعبية الزبير

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة تنفيذ مشروع خط رئيسي لتوصيل شبكة الغاز الطبيعي إلى شعبية الزبير لخدمة أهالي وسكان الشعبية بطول حوالي 10 كم واستمر تنفيذ المشروع على مدار 4 أشهر وفق أفضل المواصفات وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بضرورة توفير الخدمات بأفضل المواصفات لجميع سكان إمارة الشارقة.

وأوضحت مدير إدارة الغاز الطبيعي المهندسة أمنه بن هده، أن الخط الرئيسي الذي تم تنفيذه لتوصيل شبكة الغاز الطبيعي إلى شعبية الزبير بقطر 315 مليمتر وطول حوالي 10 كم سيخدم أهالي المنطقة وسيتم ضخ الغاز للخط من محطة الرحمانية التي تم تنفيذها وفق أفضل المواصفات الفنية ومواصفات الأمن والسلامة.

وأشارت إلى أن شبكة الغاز الطبيعي ومحطات الضخ تعمل وفق أفضل المواصفات الفنية وتم مراعاة أعلى نظم الأمان والسلامة العالمية في إنشاء الشبكة والمحطة التي تخدم عدد من المناطق والتوسعات الجديدة والمشروعات التطويرية، وتهدف خطة الهيئة لوصول شبكة الغاز الطبيعي إلى جميع المناطق بالشارقة وفي هذا الإطار يتم عمل دراسات مستمرة لإنشاء محطات وتنفيذ تمديدات بمدينة الشارقة وذلك لتوفير خدمات الغاز الطبيعي لجميع المناطق والتوسعات بمدينة الشارقة والمنطقة الشرقية في كلباء وخورفكان.

وأضافت أن الهيئة تحرص على تشجيع سكان الشارقة على استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل للاستفادة من الفوائد المتعددة التي يحققها مقارنة باستخدام الغاز المسال " الاسطوانات " حيث يساهم في الحفاظ على البيئة ومتوافر طوال ساعات اليوم ويحقق الأمان والسلامة .. مشيرة إلى أن الهيئة تطبق أرقى وأدق المواصفات ومعايير الجودة والأمان في تمديدات الشبكة إضافة إلى أسعاره التنافسية مقارنة باستخدام الأسطوانات.