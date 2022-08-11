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الامارات | شرطة الفجيرة تغلق شارع في البثنة لاحتراق صهريج بترول

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سمية الحمادي- الفجيرة 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الفجيرة تغلق شارع في البثنة لاحتراق صهريج بترول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أغلقت شرطة الفجيرة شارع الشيخ مكتوم بالاتجاهين في منطقة البثنة بسبب تدهور واحتراق صهريج بترول.

وأرسلت شرطة الفجيرة تنويهاً للسائقين بأنه تم اغلاق شارع الشيخ مكتوم  من منطقة البثنة إلى جوار منطقة الفرفار، مشيرةً إلى أنه جاري التعامل مع الحادث من قبل الفرق المختصة.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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