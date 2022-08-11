الامارات | شرطة الفجيرة تغلق شارع في البثنة لاحتراق صهريج بترول

وأرسلت شرطة الفجيرة تنويهاً للسائقين بأنه تم اغلاق شارع الشيخ مكتوم من منطقة البثنة إلى جوار منطقة الفرفار، مشيرةً إلى أنه جاري التعامل مع الحادث من قبل الفرق المختصة.

محمد يوسف

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