الامارات | شرطة الفجيرة تغلق شارع في البثنة لاحتراق صهريج بترول

- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الفجيرة تغلق شارع في البثنة لاحتراق صهريج بترول والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أغلقت شرطة الفجيرة شارع الشيخ مكتوم بالاتجاهين في منطقة البثنة بسبب تدهور واحتراق صهريج بترول.
وأرسلت شرطة الفجيرة تنويهاً للسائقين بأنه تم اغلاق شارع الشيخ مكتوم من منطقة البثنة إلى جوار منطقة الفرفار، مشيرةً إلى أنه جاري التعامل مع الحادث من قبل الفرق المختصة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App