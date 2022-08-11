الامارات | رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس المجلس الانتقالي رئيس تشاد بذكرى استقلال بلاده

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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس المجلس الانتقالي رئيس تشاد بذكرى استقلال بلاده والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة برقية تهنئة إلى فخامة محمد إدريس ديبي إنتو رئيس المجلس الانتقالي رئيس جمهورية تشاد ،بمناسبة ذكرى استقلال بلاده .
كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة محمد إدريس ديبي إنتو رئيس المجلس الانتقالي رئيس جمهورية تشاد.
وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي برقية تهنئة مماثلة إلى باهيمي باداكي ألبرت رئيس وزراء جمهورية تشاد.
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