الامارات | «العالمية لمعايير نمذجة معلومات البناء» تفتتح فرعاً في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختارت المنظمة العالمية لمعايير نمذجة معلومات البناء والتشييد إمارة دبي، ممثلة في بلديتها، لافتتاح أول فرع لها في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، بهدف دعم قيادة التحول الرقمي في قطاع إنشاء المباني والأصول ومنشآت البنية التحتية من خلال إنشاء واعتماد معايير عالمية رقمية موحدة لتصميم الأبنية والمنشآت ومراحل العمل في المشاريع، ما يساعد الملاك وجميع المشاركين من الاستشاريين والمقاولين والمشغلين على العمل بكفاءة وتعاون أكبر.

وتأتي هذه الخطوة تأكيداً لمكانة دبي العالمية وريادتها في مجال التحول الرقمي والابتكار في قطاع البناء والتشييد، وتعزيزاً لموقع دولة الإمارات ضمن المساهمين عالمياً في هذا المجال، بما لديها من خبرات واسعة جعلتها تُصنف ضمن أفضل الدول في تقارير التنافسية العالمية في مجالات عدة من ضمنها قطاع الإنشاءات.

واختارت المنظمة العالمية بلدية دبي لتأسيس الفرع الجديد لها، الذي سينضم إلى 21 فرعاً آخر حول العالم، كون البلدية هي الجهة المسؤولة عن تنظيم قطاع البناء والتشييد، وإصدار تراخيص البناء ورقابة البناء والمنشآت وتنظيمها.

وتضم المنظمة في عضويتها شركات وجهات حكومية وجامعات من مختلف دول العالم، تعمل معاً لتطوير المعايير العالمية الموحدة لنمذجة معلومات البناء.

وتعد فروع المنظمة مؤسسات محلية عضوة فيها، تتشارك معها الرؤية والأهداف المتعلقة بدعم التحول الرقمي في قطاع الإنشاء، وتتبنى وتدعم المعايير الموحدة لنمذجة معلومات البناء والمساهمة في التطوير ونشر الوعي بها.

ويضطلع فرع المنظمة الجديد في دبي بالعديد من المهام والمسؤوليات التي تدعم قطاع البناء والتشييد، حيث يسهم في دعم عملية التحول الرقمي لقطاع الإنشاءات من خلال التعاون مع جميع الجهات الحكومية والشركات الخاصة والمؤسسات التعليمية المختصة التي يرتبط عملها بتصميم وتشييد وإدارة أصول المباني والبنى التحتية، وتمكين مشاركة المعلومات وتحسين طرق العمل بشكل عام، كما يسهم في تطوير إجراءات تراخيص البناء والتحقق الآلي من لوائح شروط البناء والتوأمة الرقمية والبنية التحتية، ضمن مختلف مجموعات العمل التابعة للمنظمة، وتطوير وتطبيق معايير عالمية مفتوحة المصدر للتكامل بين نمذجة معلومات البناء وأنظمة المعلومات الجغرافية.

إلى جانب ذلك، يعمل الفرع على رفع مستوى الوعي حول أهمية استخدام المعايير العالمية الموحدة لنمذجة معلومات المباني من خلال تنظيم ورش عمل ومؤتمرات تستقطب مشاركين من دولة الإمارات ودول الخليج العربي والمنطقة، والإشراف على البرامج التدريبية وإصدار الشهادات المعتمدة عالمياً، فضلاً عن المساهمة في ترجمة معايير نمذجة معلومات البناء إلى اللغة العربية.

• الخطوة تؤكد مكانة دبي العالمية وريادتها في مجال التحول الرقمي والابتكار في قطاع البناء والتشييد.