الامارات | طقس اليوم حار وغــائم جزئياً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن المركز الوطني للأرصاد استمرار الحالة الجوية التي تشهدها الدولة نتيجة امتداد منخفض جوي سطحي، يصاحبه منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا، ما أدى إلى أن يكون الطقس حاراً وصحواً إلى غائم جزئي أحياناً، وظهور سحب ركامية شرقاً، وسجلت سويحان، أمس، أعلى درجة حرارة على الدولة، إذ بلغت 50.6 درجة مئوية الساعة 13:30 ظهراً، فيما سجلت أقل درجة حرارة على الدولة صباح أمس 24.4 درجة مئوية في جبل الحبن (الفجيرة) الساعة 04:30 فجراً، مع رطوبة ليلاً وصباح اليوم الخميس، ورياح خفيفة إلى معتدلة السرعة نشطة أحياناً، مثيرة للغبار، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وبحر عُمان.

وتوقع المركز أن يكون الطقس اليوم الخميس، حاراً وصحواً إلى غائم جزئي أحياناً، وتظهر السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً، وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عُمان. وأشار المركز إلى أن الطقس غداً الجمعة، حار وصحو إلى غائم جزئي أحياناً، مع فرصة تكون سحب ركامية بعد الظهر شرقاً، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً، وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان.

ولفت المركز الوطني للأرصاد إلى أن الطقس بعد غد السبت 13 أغسطس، من المتوقع أن يكون غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع فرصة تكون سحب ركامية بعد الظهر شرقاً وجنوباً يصاحبها سقوط أمطار، تميل درجات الحرارة للانخفاض على السواحل، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان، فيما تتأثر الدولة بدءاً من الأحد 14 أغسطس الجاري وحتى الأربعاء 17 أغسطس الجاري، بامتداد منخفض جوي من الشرق، مع فرصة سقوط أمطار على المناطق، خصوصاً الشرقية والجنوبية من الدولة.