الامارات | مليون مستفيد من حملة «كن واعياً»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت القيادة العامة لشرطة الشارقة حملتها الأمنية التوعوية «كن واعياً»، التي استهدفت شرائح مجتمعية مختلفة لتوعيتهم بطرق متنوّعة حول أساليب وطرق الاحتيال والابتزاز الإلكتروني، واستمرت لمدة شهر.

وكشف مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة، العميد عارف بن هديب، عن نجاح حملة «كن واعياً»، في تحقيق أهدافها المتمثلة في نشر التوعية الأمنية ‏ضمن نطاق واسع، للوصول إلى أكبر شريحة من الجمهور، حيث استفاد من الحملة مليون و18 ألف ‏مستفيد خلال 30 يوماً، إذ حقق التواصل المباشر مع المجتمع، من خلال المنصة التفاعلية في «الزاهية ‏سيتي سنتر» استقطاب ‏4000 زائر، و677 ألف مشاهدة، لما تتضمنه المنصة عبر الإعلاميين ومؤثري وسائل ‏التواصل الاجتماعي على حساباتهم خلال زيارتهم للمنصة، فيما حققت رسائل التوعية عبر مختلف ‏شاشات العرض للشركاء 6768 مشاهدة عبر شاشات سينما «فوكس»، و290 ‏ ألف مشاهدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشرطة الشارقة، و40 ألف مشاهدة عبر مختلف المواقع ‏الإخبارية.