الامارات | "دار البر" تطلق حملة إغاثة عاجلة للشعب الصومالي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت جمعية دار البر حملة إغاثة إنسانية عاجلة وشاملة تحت عنوان "الصومال .. همنا واحد" للمساهمة في تلبية احتياجات الشعب الصومالي وتحسين الظروف المعيشية للسكان.

ووجهت "دار البر" نداء مفتوحا إلى المحسنين وأهل الخير للمشاركة في دعم الحملة الخيرية الإنسانية وتبني أي من المشاريع والمبادرات التي تشتمل عليها الحملة والمساهمة في إنجاحها وتحقيق أهدافها وصولا إلى إغاثة الشعب الصومالي وتوفير احتياجاته الغذائية والمعيشية الملحة.

وقال الدكتور محمد سهيل المهيري الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لـ"دار البر" إن الحملة تقوم على خطة إغاثة شاملة تتضمن مجموعة من المشاريع الخيرية المطروحة حاليا و التي تستهدفها الجمعية في إطار الحملة وتتضمن مشاريع سقيا الماء الذي يعمل على توفير "صهاريج المياه" للمحتاجين في أنحاء البلاد وتقديم السلال الغذائية للأهالي وشراء بطانيات للنازحين والمشروع الخاص بتمليك الأبقار لصالح الأسر الفقيرة ومشروع إنشاء خزانات المياه ومشروع توفير حقيبة لطفل رضيع في حين تعمل إدارة المشاريع في جمعية دار البر حاليا على رصد ودراسة الاحتياجات الأخرى.

و لفت إلى أن حملة الإغاثة الإنسانية الجديدة تأتي امتثالا لقيم وتعاليم ديننا الحنيف وترجمة لنهج دولة الإمارات وسياستها الإنسانية الحضارية في حقل العمل الإنساني واستجابة لتوجيهات قيادتنا الرشيدة بمساعدة وإغاثة الفقراء والمحتاجين حول العالم وتجسيدا للقيم والتقاليد الإنسانية المتوارثة لشعب الإمارات.