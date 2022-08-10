الامارات | "مفاجآت صيف دبي" تحتفي بموسم "العودة إلى المدارس"

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شكرا لقرائتكم خبر عن "مفاجآت صيف دبي" تحتفي بموسم "العودة إلى المدارس" والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحتفي "مفاجآت صيف دبي" بموسم "العودة إلى المدارس 2022" بمجموعة من الفعاليات والعروض الترويجية المميزة تزامنا مع اقتراب انتهاء فترة العطلة الصيفية وبدء موسم العودة إلى المدارس .
و تقدم "مفاجآت صيف دبي" في دورتها الخامسة و العشرين – التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة - فرصة مميزة للعائلات للاستمتاع بأفضل العروض الترويجية المذهلة والفعاليات والأنشطة المتنوعة في أشهر المتاجر ومراكز التسوق والوجهات الترفيهية في دبي .
يتضمن " موسم العودة إلى المدارس" عروضا و خصومات مميزة للمتسوقين من بينها عرض "مدهش للمنح الدراسية" وغيره من العروض .
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