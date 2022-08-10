الامارات | كهرباء الشارقة تطلق حملة لصيانة وتصحيح أوضاع صناديق التوزيع في المنشآت

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة حملة لصيانة وتصحيح أوضاع صناديق توزيع الكهرباء في المنشآت السكنية والتجارية والصناعية والزراعية للتأكد من تطبيق المواصفات الفنية المعتمدة لدى الهيئة واشتراطات الأمن والسلامة وتجنب حدوث أية مشكلات في مختلف الظروف واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن أمن وسلامة سكان إمارة الشارقة.

وأوضح مدير إدارة توزيع الكهرباء الدكتور المهندس حسن الزرعوني، أن الهيئة نظمت حملة صيانة وتصحيح أوضاع صناديق الكهرباء في المنشآت المختلفة في عدد من مناطق مدينة الشارقة وذلك بهدف تفادي أي مشكلات قد تحدث في المستقبل وتم صيانة 355 موقعاً في مختلف المناطق خلال النصف الأول من العام الجاري، مشيراً إلى أن الحملة مستمرة حتى تحقق أهدافها.

ودعا المشتركين بضرورة التعاون مع الهيئة ودعم جهودها لتحقيق الأمن والسلامة في التوصيلات الكهربائية وتصحيح اوضاع صناديق ولوحات توزيع الكهرباء والإبلاغ عن أية حالات حتى يتم التعامل معها من الفرق الفنية.

وأكد أن الهيئة تتابع عبر فرق التفتيش الفنية أية ظواهر سلبية تضر بالشبكة الكهربائية، وتبذل جهودا كبيرة لمواجهة التحديات، وتعمل على توفير الإمكانيات من خلال مراعاة أعلى نظم الأمن والسلامة والجودة في العمل وتحسين الكفاءة وتقليل نسبة حدوث الأعطال بعمل فريق ذو كفاءة فنية عالية.