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الامارات | "اجتماعية الشارقة" تنظم معرض التوظيف الأول لمنتسبيها غداً

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مينا غالي- الشارقة 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنظم دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، غداً الخميس، معرض التوظيف الأول بفندق شيراتون الشارقة، وذلك ضمن خططها لمساندة منتسبيها من مستحقي الإعانات الاجتماعية.

 

وأوضحت الدائرة أنه سيتم خلال المعرض توفير فرص عمل من قبل المؤسسات الخاصة التي تدعم المسؤولية المجتمعية، سعياً لتمكينهم من اكتساب الخبرات والتجارب التي تسهم في تحسين وتطوير معيشتهم للوصول إلى الحياة الكريمة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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