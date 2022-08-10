الامارات | "اجتماعية الشارقة" تنظم معرض التوظيف الأول لمنتسبيها غداً

- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن "اجتماعية الشارقة" تنظم معرض التوظيف الأول لمنتسبيها غداً والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنظم دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، غداً الخميس، معرض التوظيف الأول بفندق شيراتون الشارقة، وذلك ضمن خططها لمساندة منتسبيها من مستحقي الإعانات الاجتماعية.
وأوضحت الدائرة أنه سيتم خلال المعرض توفير فرص عمل من قبل المؤسسات الخاصة التي تدعم المسؤولية المجتمعية، سعياً لتمكينهم من اكتساب الخبرات والتجارب التي تسهم في تحسين وتطوير معيشتهم للوصول إلى الحياة الكريمة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App