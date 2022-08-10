الامارات | شرطة أبوظبي والهلال الأحمر تطلقان" يتربى في عزكم"للتوعية بسلامة الأطفال بالمركبة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت شرطة أبوظبي بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مبادرة "يتربى في عزكم" بمستشفى كند بالعين ، احتفاءً بالمواليد الجدد وإدخال البهجة والسرور على نفوس الأسر ونشر الثقافة بسلامة الأطفال بالمركبات.

ووزعت إدارة مرور العين بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الاماراتي مقاعد للأطفال وهدايا رمزية على الأسر المستفيدة من المبادرة ، وقدمت إدارة مستشفى كند الورود والبالونات .

وأوضح العقيد مطر عبدالله المهيري مدير إدارة مرور العين أن هذه المبادرة تأتي من منطلق نشر الثقافة المرورية بالاشتراطات الوقائية والجلوس الآمن للأطفال بالمركبات ،وحث الأسر على استخدام المقاعد المخصصة للأطفال ، لوقايتهم من الإصابات في الحوادث المرورية لافتاً إلى مشاركة عناصر من دورية السعادة في تنفيذ المبادرة .

وأشاد الدكتور أحمد عبيد الظاهري مدير مركز الهلال الأحمر بالعين بالجهود التي تقدمها شرطة أبو ظبي في خدمة الجمهور واهتمامها بتنفيذ مبادرات مجتمعية انسانية تخدم كافة شرائح المجتمع وتساهم في رفع مستوى الوعي حول كافة القوانين مؤكدًا أن مشاركة الهيئة تأتي من منطلق حرصها المستمر على إسعاد الأسر والأطفال وتعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع.

وقالت سالي فرج مديرة الاتصال والتسويق في مستشفى كند، أن مبادرة " يتربى في عزكم "هي من أهم المبادرات التي ندعمها و نؤمن بأهميتها ،و نؤكد بأن التعاون الدائم بين مستشفى كند وشرطة أبوظبي والهلال الأحمر الإماراتي هو ترسيخ لإيمان المستشفى بدوره المجتمعي بجانب الدور الريادي الطبي في خدمة أهالي مدينة العين منذ عام ١٩٦٠ .

ومن جانبهم أشادت أسر المواليد الجدد من مختلف الجنسيات بهذه المبادرة التي أسعدتهم ودورها الريادي في نشر الوعي بطريقة مميزة.