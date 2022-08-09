الامارات | سلطان بن أحمد القاسمي يترأس اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ترأس سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي صباح اليوم في مكتب سمو الحاكم اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المهمة واطلع على سير العمل في الدوائر والهيئات الحكومية، كما ناقش مقترحات تطوير الخدمات الحكومية في مختلف القطاعات الحيوية واتخذ حيالها القرارات التي تصب في المصلحة العامة.

واطلع المجلس على دراسة تقييم تطبيق نظام العمل الأسبوعي الجديد في حكومة الشارقة، وأثره على سير العمل الحكومي.

وركزت الدراسة على أثر التجربة الجديدة من خلال عدد من الجهات الحكومية التي شملت قطاع الشرطة والبيئة والموارد البشرية والقطاع المالي.

وبحسب الدراسة ساهم تطبيق نظام العمل الأسبوعي الجديد في ارتفاع عدد من المؤشرات والعوامل الايجابية المتعلقة ببيئة العمل والانتاجية للموظفين حيث ارتفعت مؤشرات كل من جودة العمل والكفاءة والانتاجية وسرعة الإنجاز ومستويات رضا الموظفين والمتعاملين.

ووفقاً للدراسة التي انخفضت الحوادث المرورية والوفيات بالمقارنة مع الربع الأول لعام 2021 بنسبة تصل إلى 40 %‎ بالإضافة إلى انخفاض الإصابات البليغة وغيرها.

وساهم نظام العمل الجديد في تحسين الأداء المالي للجهات الحكومية وذلك وفقاً للتحليل المالي ومقارنة المصروفات والإيرادات وغيرها من العوامل المالية.

وفي قطاع البيئة شهدت الفترة التي طبق خلالها نظام العمل الجديد انخفاضاً في نسبة انبعاثات عدد من الغازات شملت أول أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكبريت وثاني أكسيد النيتروجين.

ووجه المجلس بمتابعة دراسة وتقييم المؤشرات المتعلقة بنظام العمل الأسبوعي في حكومة الشارقة حتى نهاية العام الجاري للوقوف على الإيجابيات لتعزيزها والسلبيات لوضع الحلول المناسبة لها وتطويرها.